الجيش الإسرائيلي يُغلق مناطقَ ومحاورَ قرب حدود غزة وشاطئ زيكيم

من جهة أخرى، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الجيش الإسرائيلي، يخشى وقوع عمليات قنص أو إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، لذلك أغلق مناطق بالقرب من الحدود هذا الصباح.





يأتي ذلك، بعد إصابة ضابط إسرئيلي ومجندة بجراح بين طفيفة ومتوسطة، برصاص قناص فلسطيني شرق القطاع.

وكانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، دعت جميع الحالات العسكرية، لرفع درجة الجهوزية والاستعداد؛ للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع (كتائب القسام) الإلكتروني.وقالت قيادة الغرفة المشتركة في تصريح لها: "أمام العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ندعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال".وكان مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، قد أفاد، أن غرفة العمليات المشتركة في حالة مشاورات مستمرة، لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي الأخير وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مواطنيْن وإصابة آخرين.وقال المصدر: "هناك اتصالات بين الفصائل في غرفة العمليات المشتركة؛ للخروج بموقف للرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير".يذكر، أن طائرات الاحتلال إسرائيلي، استهدفت يوم الجمعة، موقعاً تابعاً للمقاومة، والذي يطلق عليه اسم موقع (13) في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنيْن وإصابة آخرين، فيما استشهد مواطنان آخران في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار.