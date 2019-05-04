الأجواء غائمة جزئياً ربيعية لطيفة نهاراً باردة نسبياً مساءً

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً خلال ساعات النهار، بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث ستبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.