أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.سعر صرف الدينار الأردني: 5.07 شيكل.سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل.سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.