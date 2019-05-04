أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
التعليقات