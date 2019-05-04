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بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن زيارة وفد يهودي للمملكة العربية السعودية، وفق وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة، جاء فيها أنه للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على لسان أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي قال إن الزيارة ستقام في كانون الثاني/يناير 2020.

وتعتبر رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية جامعة، مقرها مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بالدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه. وتستخدم في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الرابطة في كل من: "هيئة الأمم المتحدة، بصفة عضو مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية، ذات الوضع الاستشاري، وفي منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب، وفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بصفة عضو، وفي منظمة الطفل العالمية (اليونيسيف) بصفة عضو.

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