وزارة الصحة تنشر توجيهات لتجنب لدغات الأفاعي وكيفية إسعاف المصابين بها

دعت وزارة الصحة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر لتفادي لدغات الأفاعي، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الرحلات.





وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، توافر مضادات سم الأفاعي في جميع المستشفيات، مضيفةً: "نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الأفاعي فأننا نوصي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر للحد من حدوث الإصابات بلدغات الأفاعي".





وبينت أن ذلك يكون بالقضاء على الأسباب التي بدورها تجذب الأفاعي الى الأماكن السكنية وبالذات الفئران ومخلفات الأطعمة، وكذلك إزالة الأشواك وغيرها من المقتنيات من جوانب الطرق لمنع اختباء الافاعي تحتها، وأخذ الحيطة أثناء الرحلات خصوصا للمناطق الحرجية والبراري.

رام الله - دنيا الوطن