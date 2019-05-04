الأزبط : الاحتلال سيستجدي العالم لإعادة الهدوء وتنفيذ شروط المقاومة بغزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الاستاذ خالد الازبط في تصريح مقتضب أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين في مسيرات العودة يؤكد أن العدو خرج عن مسار المماطلة في تطبيق التفاهمات عبر الوسطاء ودخل حيز التنصل.





وقال الأزبط، في تصريح صحفي، إن الاحتلال يظن أن المقاومة ستقبل بفرض معادلاته، متابعاً: "لا يعلم الاحتلال أن قادم الأيام ودماء أبناء شعبنا ستكون لعنة تلاحقه وسيستجدي كل العالم لإعادة الهدوء وتنفيذ شروط المقاومة ولكن حينها لن يكون ما يريد وسيكون ما نريد".





رام الله - دنيا الوطن