شؤون فلسطينية

المقاومة الوطنية: سنرد بشكل فوري على أي جريمة أو عدوان اسرائيلي

المقاومة الوطنية: سنرد بشكل فوري على أي جريمة أو عدوان اسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهداء الذين استشهدوا مساء اليوم، جراء القصف الإسرائيلي على موقع للمقاومة، واستهدافه للمواطنين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أن مقاتليها في حالة استنفار وجهوزية عالية، للرد على أي اعتداء يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من استهداف لشعبنا ومقاومته البواسل.

وتوعدت كتائب المقاومة الوطنية الاحتلال الإسرائيلي بأن يدفع ثمن أي عدوان يقدم عليه ضد شعبنا في قطاع غزة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بالرد الفوري على أي جريمة أو عدوان.

وشددت الكتائب على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تثني شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ولجم عدوانه.

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