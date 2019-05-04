شهيد متأثراً بجراحه والحصيلة ترتفع لأربعة شهداء و51 جريحاً

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليلة السبت، استشهاد المواطن رمزي روحي حسن عبدو 31 عام متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي عصر الجمعة الـ 57 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج.







وحسب الوزارة، فإن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أربعة، حيث استشهد ثلاثة آخرين في وقت سابق بينهم اثنين في قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة.





وأوضحت الوزارة، أن الشهداء هم: "رائد خليل أبو طير 19 عام متأثراً بجراحه التي أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس، وعبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح ٣٣ عام من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي ٢٩ عام من المغازي".







وأشارت الوزارة، إلى أن 52 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة في كافة مناطق قطاع غزة.



