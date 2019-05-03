تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة.. بماذا عقبت حركة حماس؟

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "إن المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة، وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح ابناء الشعب الفلسطيني والدفاع عنهم والتصدي للعدوان"، مشيرة إلى أن ذلك واجب وطني وديني وأخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان.وحملت حماس في تصريح لها عقب التصعيد الاخير، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين.وحيت الحركة ثبات أبناء الشعب الفلسطيني، والاهالي في قطاع غزة، وصمودهم وإصرارهم على التصدي لكل مخططات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، والاستمرار في المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم كل الصعاب والتحديات.