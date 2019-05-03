شؤون فلسطينية

قيادي بالمقاومة: المفاوضات مع الاحتلال تحت النار والفصائل بانتظار ساعة الصفر

قيادي بالمقاومة: المفاوضات مع الاحتلال تحت النار والفصائل بانتظار ساعة الصفر
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد قيادي بالمقاومة الفلسطينية في غزة، أن المفاوضات تجري مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية تحت النار، لافتةً إلى أن الفصائل بانتظار ساعة الصفر للتصعيد.

وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عنه اسمه لـ "دنيا الوطن"، أن فصائل المقاومة جاهزة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وأخذت تعليماتها من غرفة العمليات المشتركة الاستعداد للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القيادي: "المفاوضات في مصر لم تسفر عن شيء حتى اللحظة، والمسؤولين المصريين يضغطوا على كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد بغزة"، لافتاً إلى أن الأمور ذاهبة تجاه التصعيد.

يذكر أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أهداف في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال عن إصابة اثنين من جنوده على حدود قطاع غزة، وذلك برصاص قناصة فلسطيني عصر اليوم الجمعة.

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