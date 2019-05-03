سرايا القدس: مقاومتنا مستمرة ومقاتلونا مستعدون لكافة السيناريوهات

رام الله - دنيا الوطنأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مقاتليها مستعدون لكافة السيناريوهات، وأن المقاومة مستمرة للاحتلال الاسرائيلي.وقالت السرايا في بيان مقتضب مساء اليوم الجمعة:" مقاومتنا مستمرة لهذا العدو ونؤكد أن مقاتلينا مستعدون لكافة السيناريوهات"، بحسب ما جاء على موقعها الالكتروني.واستشهد ثلاثة مواطنين مساء الجمعة، اثنان منهم بقصف إسرائيلي استهدف موقعًا للمقاومة وسط القطاع، وثالث برصاص قوات الاحتلال شرقي خانيونس أثناء مشاركته بمسيرة العودة.