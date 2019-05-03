الجهاد تحمل الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الاخير في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الجهاد الاسلامي، الاحتلال الاسرائيلي، كامل المسؤولية عن التصعيد الاخير، والذي أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان لها: "يواصل جيش الاحتلال، العدوان وارتكاب الجرائم بحق مسيرات العودة، وها هو اليوم يستهدف مسيرات العودة بالرصاص الحي والمتفجر، ويقصف المواقع بهدف سفك الدماء وإيقاع الاصابات البليغة والشهداء"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.وأضافت: "إننا إذ ننعى الشهداء الابرار الذين ارتقوا جراء هذا العدوان، فإننا نحمل الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن هذا العدوان والتصعيد الخطير، ونؤكد على تصميم شعبنا على استمرار نضاله من أجل استعادة حقوقه وحماية أرضه وكسر الحصار الظالم".وأشارت الحركة في بيانها، إلى ان الشعب الفلسطيني يستند الى حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وإن المقاومة ملتزمة بهذا الحق طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار.