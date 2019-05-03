للرد على جرائم الاحتلال.. الغرفة المشتركة تدعو لرفع درجة الجهوزية والاستعداد

دعت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، جميع الحالات العسكرية، لرفع درجة الجهوزية والاستعداد؛ للرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع (كتائب القسام) الالكتروني.





وقالت قيادة الغرفة المشتركة في تصريح لها: "أمام العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ندعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال".





وكان مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، قد أفاد، أن غرفة العمليات المشتركة في حالة مشاورات مستمرة، لبحث القصف الاسرائيلي الاخير وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مواطنيْن واصابة اخرين.



وقال المصدر: "هناك اتصالات بين الفصائل في غرفة العمليات المشتركة؛ للخروج بموقف رداً على التصعيد الإسرائيلي الأخير".



يذكر أن طائرات الاحتلال إسرائيلي قد قصفت في وقت سابق من اليوم الجمعة، موقع تابع للمقاومة الفلسطينية والذي يطلق عليه اسم موقع (13) في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عنه استشهاد مواطنين واصابة اخرين.



رام الله - دنيا الوطن