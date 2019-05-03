شاهد: لحظة وصول عدد من الاصابات بينهم خطيرة لمجمع الشفاء الطبي





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة "الجولان عربية سورية".





















خاص دنيا الوطن - محمد عوضرصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول عدد من الاصابات بينهم حالة وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.