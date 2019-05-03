شاهد: لحظة وصول عدد من الاصابات بينهم خطيرة لمجمع الشفاء الطبي
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول عدد من الاصابات بينهم حالة وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول عدد من الاصابات بينهم حالة وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة "الجولان عربية سورية".
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