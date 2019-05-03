شؤون فلسطينية

شهيدان وإصابتان في قصف اسرائيلي وسط قطاع غزة

شهيدان وإصابتان في قصف اسرائيلي وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد مواطنيْن، واصابة اخرين مساء اليوم الجمعة، في قصف من طائرة استطلاع اسرائيلية استهدف موقع 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشار القدرة في تصريح له، أنه تم التعرف على هوية الشهيد الاول، وهو عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاما) من مخيم النصيرات وسط القطاع، اما الشهيد الثاني هو علاء علي حسن البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي.

وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق من اليوم بثلاث قذائف، موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرقي البريج وسط قطاع غزة، ردا على قنص جندي اسرائيلي من قبل قناص فلسطيني.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعًا عسكريًا لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على عملية إطلاق النار ضد قوة من الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي وحالته متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدا، تم نقل الجنود الجرحى لتلقي العلاج".

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