حماس تعلّق على استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين في جمعة "الجولان عربية سورية"





وأصيب 50 مواطناً بجراح مختلفة منهم عشرة أطفال وسيدتان، وكذلك تم إصابة ثلاثة مسعفين وصحفية شرق قطاع غزة، وفق ما أفادت وزارة الصحة حتى إعداد هذا الخبر.



رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس اليوم الجمعة على استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين السلميين خلال فعاليات جمعة "الجولان عربية سورية" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: إن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق المتظاهرين السلميين في جمعة "الجولان عربية سورية" واستهداف عدد منهم بالرصاص الحي في الرأس والصدر تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في غزة المحاصرين.وأضاف في بيان له: "شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة، ومن خلفهم المقاومة الباسلة، مصممون على خوض معركة استرداد حقوقهم وكسر حصار غزة، وحماية مصالح شعبنا".