شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة نقل الاسرائيلييْن المصابيْن برصاص قناصة فلسطيني شرقي القطاع

شاهد: لحظة نقل الاسرائيلييْن المصابيْن برصاص قناصة فلسطيني شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فيديو يوضح لحظة نقل الضابط والمجندة الاسرائيلييْن برصاص قناصة فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، الى مستشفى (سوروكا).

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار والتي حملت اسم (الجولان عربية سورية).


 


 

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