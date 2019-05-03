الحكومة توضح حقيقة تصريحاتٍ لرئيس الوزراء حول رواتب الموظفين





وأضاف: "وقد استجاب السيد محافظ سلطة النقد مشكورًا لطلب السيد رئيس الوزراء بهذا الشأن".





وتابع ملحم: "أما فيما يتعلق بالنِّسب التي ستدفعها الحكومة خلال الأشهر المقبلة فهي تتوقف على ما سيتوفّر من أموال لدى الخزينة قبل نهاية كل شهر".

وأردف في بيان له: "لكنّ الدكتور اشتية سبق وطلب قبل أيام من محافظ سلطة النقد السيّد عزام الشوا، بأن تراعي البنوك ظروف الموظفين بشأن اقتطاع القروض من النسبة المصروفة من الرواتب".