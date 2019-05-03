الحكومة توضح حقيقة تصريحاتٍ لرئيس الوزراء حول رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
نفت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تصريحٍ لرئيس الوزراء د.محمد اشتية حول رواتب الموظفين.
وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم ملحم: "لم يُدلِ السيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية بأي تصريحات جديدة بشأن الرواتب كالتي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي نَسَبت إليه القول بأن الرواتب ستصرف كاملة آخر الشهر".
نفت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تصريحٍ لرئيس الوزراء د.محمد اشتية حول رواتب الموظفين.
وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم ملحم: "لم يُدلِ السيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية بأي تصريحات جديدة بشأن الرواتب كالتي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي نَسَبت إليه القول بأن الرواتب ستصرف كاملة آخر الشهر".
وأردف في بيان له: "لكنّ الدكتور اشتية سبق وطلب قبل أيام من محافظ سلطة النقد السيّد عزام الشوا، بأن تراعي البنوك ظروف الموظفين بشأن اقتطاع القروض من النسبة المصروفة من الرواتب".
وأضاف: "وقد استجاب السيد محافظ سلطة النقد مشكورًا لطلب السيد رئيس الوزراء بهذا الشأن".
وتابع ملحم: "أما فيما يتعلق بالنِّسب التي ستدفعها الحكومة خلال الأشهر المقبلة فهي تتوقف على ما سيتوفّر من أموال لدى الخزينة قبل نهاية كل شهر".
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