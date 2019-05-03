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شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني ​​جنوب قطاع.. ومدفعية الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة

إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني ​​جنوب قطاع.. ومدفعية الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، اصابة جندي بجروح وصفت بالحرجة، برصاص قناصة فلسطيني بالقرب من السياج الامني جنوب قطاع غزة.

وعلى أثر ذلك، أطلقت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، ثلاث قذائف، صوب موقع للمقاومة الفلسطينية شرقي البريج وسط قطاع غزة، ردا على قنص جندي اسرائيلي من قبل قناص فلسطيني.

تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة في هذه الاثناء، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم (الجولان عربية سورية).

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