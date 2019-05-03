تطويق منطقة في مانشستر بسبب "جسم مريب" واعتقال أحد الشبان

رام الله - دنيا الوطنقالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر، الجمعة: "إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال إنجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب".وأوضحت المتحدثة أن الشرطة البريطانية احتجزت شابا عمره 26 عاما، وأنها تباشر التحقيقات حاليا، بحسب ما جاء على موقع (سكيا نيوز).وشهدت المدينة هجوما داميا عندما فجر سلمان عبيدي (22 عاما)، وهو بريطاني من أصل ليبي، نفسه في نهاية حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في مانشستر أرينا بشمال إنجلترا، عام 2017.وكان ذلك الهجوم هو الأعنف الذي ينفذه متشدد داخل بريطانيا منذ 12 عاما.