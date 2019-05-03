بجمعة (الجولان عربية سورية).. الصحة: أربع إصابات برصاص الاحتلال شرقي القطاع

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (الجولان عربية سورية) شرقي قطاع غزة.





وجاءت فعاليات مسيرة العودة، بمشاركة العديد من الوفود العربية ضمن قافلة أميال من الابتسامات، الذين وصولوا الى قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/ايزر شمالي القطاع.





في سياق ذي صلة، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرات، شرقي البريج وسط قطاع غزة.



وكانت الجماهير بدأت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 57 والتي حملت اسم (الجولان عربية سورية).



يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير للمشاركة في فعاليات جمعة (الجولان عربية سورية)، مؤكدة على استمرارية وشعبية المسيرات حتى تحقيق أهدافها.



يشار إلى ان هذه الجمعة حملت هذا الاسم، بعد اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالجولان تحت السيادة الاسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطن