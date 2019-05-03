فيديو: إصابتان بجراح خطيرة جراء انفجار سيارة بمركز الكرمل بحيفا



ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لمصابين قدّرت جراحهما بالخطيرة.



وأشارت المصادر إلى أن المصابين هما امرأة (35 عاما) وتعاني من حالة غير مستقرة وتم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، وشاب (28 عاما) يعاني من إصابات خطيرة في أطرافه.



وأضافت أن ثلاثة أصيبوا بالهلع جراء التفجير ونقلوا إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا.



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الشرطة وصلت إلى المكان وشرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات التفجير التي لا تزال غير واضحة حتى الآن.









رام الله - دنيا الوطنأصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة، جراء انفجار سيارة في مركز الكرمل في مدينة حيفا.وبحسب المعلومات المتوفرة فإن شخصين أصيبا إثر احتراق سيارة على ما يبدو جراء انفجار، وذلك في شارع "هنسي" في مركز الكرمل، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).