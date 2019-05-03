شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قرية بيت سيرا غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قرية بيت سيرا غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله اليوم الجمعة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج، المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكان الشهيدان ارتقيا في 4 آذار/ مارس الماضي بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانا يستقلانها مع شاب ثالث، بينما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم في أحد مخابز قرية كفر نعمة غرب رام الله.

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