أربعة إصابات في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بجراح والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع جيش الاحتلال لمسيرة منددة بالاستيطان في كفر قدوم شرق قلقيلية.وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم إن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في المسيرة، مستخدمًا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بجراح، اثنين منهم أصيبا في الرأس تم نقلهما للعلاج.وأضاف أن جنود الاحتلال اعتدوا على صحفيين واتخذوهم دروعًا بشرية.