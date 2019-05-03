حنا: يجب التصدي للهجوم الاسرائيلي على المناهج التعليمية الفلسطينية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله صباح اليوم وفدا من اساتذة المدارس الثانوية في مدينة القدس بأن هنالك استهدافا غير مسبوق للعملية التعليمية في المدينة المقدسة ويجب التصدي وبكافة الوسائل المتاحة للهجوم الاسرائيلي على المناهج الفلسطينية الوطنية في القدس وهي سياسة تندرج في اطار ما يمارس بحق مدينتنا المقدسة من سياسات هادفة لطمس معالم مدينتنا وتزوير تاريخها وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني الاسلامي المسيحي في هذه المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم الروحية والوطنية وحاضنة اهم مقدساتهم الاسلامية والمسيحية .واكد ان الابتزازات والضغوطات التي تمارس على مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية انما وصلت الى مرحلة خطيرة وما هو مطلوب من مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية الوطنية هو ان تبقى سدا منيعا امام فرض المنهاج الاسرائيلي ومحاولة النيل من المنهاج الوطني الفلسطيني وشطب كل ما له علاقة بالثقافة الوطنية وقضية الشعب الفلسطيني العادلة .واضاف ان اولئك الذين سرقوا ارضنا ونكبوا شعبنا ويعتدون على مقدساتنا واوقافنا انما عينهم على ثقافتنا فكما سرقوا الارض يسعون لسرقة الثقافة ويحاولون طمس المعالم الثقافية الوطنية الفلسطينية في المدينة المقدسة .وختم في الاونة الاخيرة قمعت سلطات الاحتلال ومنعت الكثير من النشاطات الثقافية في المدينة المقدسة وهي تسعى اليوم لفرض اجندتها وبرنامجها ومنهاجها في مدارسنا المقدسية وهذه سياسة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا، فمدارسنا في القدس كانت وستبقى مدارس وطنية ولن تتخلى عن هويتها الوطنية الفلسطينية ، ونطالب مسؤولي المؤسسات التعليمية في القدس بالتصدي للهجوم الاسرائيلي على المناهج الفلسطينية وعدم القبول والرضوخ للابتزازات والضغوطات الممارسة والتي هدفها هو النيل من الرسالة التعليمية والتثقيفية والتربوية والوطنية لمؤسساتنا التعليمية في المدينة المقدسة.