"طالبان" الأفغانية لواشنطن: لا تطلبوا منا إلقاء أسلحتنا



وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد حادا في سلسلة من التغريدات: "يتعين على خليل زاد (المبعوث الأمريكي) أن ينسى فكرة أن نلقي سلاحنا".



وأضاف "بدلا من هذه الأوهام، عليه أن يقنع (واشنطن) بوقف استخدام القوة والتسبب في مزيد من الخسائر البشرية والمالية لإدارة كابل المتداعية".



وذكر أن على الولايات المتحدة أن تكف عن تكرار الاستراتيجيات الفاشلة توقعا لنتائج مختلفة، وأن من الأفضل أن يتحلى خليل زاد "بالشجاعة ويسمي الأشياء بمسمياتها ويقبل بالأمر الواقع".



تصريحات المتحدث باسم الحركة جاءت بعد مطالبة المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، خلال جولته السادسة من المفاوضات مع الحركة الإسلامية المتشددة في قطر هذا الأسبوع، بضرورة إلقاء الحركة للسلاح، حيث قال: "في جلستنا الافتتاحية، شددت على طالبان بأن إخوانهم وأخواتهم من الشعب الأفغاني يريدون للحرب أن تنتهي.. حان وقت إلقاء السلاح ووقف العنف وتبني السلام".



وتصرّ طالبان على رحيل القوات الأمريكية التي يقدر عددها في أفغانستان بـ14 ألف فرد، كشرط أساسي للسلام مع السلطات الأفغانية.





رام الله - دنيا الوطندعت حركة "طالبان" الأفغانية، الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان بالكف عن دعوة مقاتلي الحركة لإلقاء أسلحتهم وأن يقنع الولايات المتحدة بدلا من ذلك بوقف استخدام القوة.