تفكيك خلية إرهابية في المغرب

رام الله - دنيا الوطنتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق.وأسفرت عملية المداهمة عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار "تنظيم الدولة" وبدلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.وأكدت مصادر أمنية على أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.