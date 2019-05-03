حصيلة شهداء وجرحى مسيرات العودة في غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، حصيلة شهداء وجرحى مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، منذ انطلاقها شرق قطاع غزة ، بتاريخ 30 مارس 2018.وقالت الصحة في تصريح مقتضب تابعته (دنيا الوطن) ان 273 مواطنا استشهدوا، وصلت 17021 إصابة للمستشفيات، منهما 3467 طفل و1111 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرات العودة.