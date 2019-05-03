الجهاد الاسلامي تصدر تصريحا حول زيارة أمينها العام للقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الجمعة، أن أمينها العام زياد النخالة ، بدأ زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد يضم عددا من اعضاء المكتب السياسي، بدعوة من الأشقاء المصريين.وذكرت الحركة في تصريح صحفي أن "هذه الدعوة تأتي في اطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين بشأن الوضع في فلسطين وتطورات الصراع مع الاحتلال".