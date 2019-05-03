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فاجعة في الاردن ..مصرع 6 أطفال اردنيين في حريق منزل بمحافظة اربد

فاجعة في الاردن ..مصرع 6 أطفال اردنيين في حريق منزل بمحافظة اربد
رام الله - دنيا الوطن
توفي 6 اطفال واصيب 6 اشخاص من اسرة واحدة بحروق اثر حريق شب في شقة سكنية بشارع الرشيد غربي مدينة اربد في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

فيما قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية  دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل إحدى الشقق  في عمارة  مكونة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم، نتج  عنه وفاة خمسة أطفال وإصابة أربعة أطفال آخرين جميعهم من عائلة واحدة  بالإضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق .

وأضافت إدارة الإعلام بأن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره للشقق المجاورة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة  التعليمي 

ووصفت حالة المصابين العامة بالبالغة باستثناء ثلاثة اصابات وصفت  بالمتوسطة .

وأشارت إدارة الإعلام إلى انه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

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