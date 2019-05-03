شاهد: الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين

أهدت الخطوط الجوية السعودية، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، هدية عبارة عن كأس مجسمة خلال رعايته لنهائي الكأس بين فريقي الاتحاد والتعاون، والتي انتهت بتتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.





وآثارت الهدية، إعجاب وتساؤل الكثيرين حول ما ترمز إليه وعلاقتها بالصورة الموثقة عليها للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية بححسب واس السعودية.





وكشفت مصادر، أن "الهدية نسخة طبق الأصل من الكأس الذي قدمه الملك عبد العزيز آل سعود، لقائد فريق اتحاد الظهران حامد العبيدلي، الفائز في أول نهائي كأس الملك عام 1947 أمام فريق التوفيق.









رام الله - دنيا الوطن