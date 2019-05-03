شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل متضامنين أجانب ونشطاء وصحفيين جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل متضامنين أجانب ونشطاء وصحفيين جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، ما يقارب 15 متضامناً وناشطاً وصحفياً خلال اعتصام تضامني مع السكان  الفلسطينيين في منطقة "أم العرايس" وطريق بير العد جنوب يطا.

وأعلن الاحتلال ان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحظر التواجد فيها.

وكان العشرات من المتضامنين الأجانب قد وصلوا الى منطقة أم العرايس وقد جاؤوا للعمل في طريق بئر العد كخطوة للرد على الانتهاكات الاسرائيلية في الأيام الأخيرة من هدم ومصادرة خيام للسكان، فتم قمعهم بالقوة من قبل جنود الاحتلال.

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