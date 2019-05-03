دولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج.

وقال متحدث باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري وفق ما اورده موقع (روسيا اليوم).

وكان صحفيون قد رصدوا ما يبدو أنه خاتم من الألماس في إصبع رئيسة الوزراء أثناء إحدى المناسبات.

يشار إلى أن أردرن 38 عاما وجايفورد 41 عاما رزقا بطفلة تسمى نيفي، وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.

وكانت أردن أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام.

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