الاحتلال يرفع مستوى التأهب في تل أبيب بعد تهديدات من غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، يوم الجمعة، بأن الاحتلال رفع مستوى التأهب وسط إسرائيل؛ تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة .وقال موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي إنه تم "رفع مستوى التأهب وسط إسرائيل، بعد تحذيرات بأن صواريخ ستطلق من قطاع غزة باتجاه تل أبيب والمنطقة المحيطة بها".