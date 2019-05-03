وزير شؤون القدس يشيد بالدور الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير شؤون القدس فادي الهدمي أمس السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية الدكتور حيدر اغانين.وقدم الهدمي للسفير الروسي صورة عن الأوضاع والظروف التي تمر بها مدينة القدس، والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق القدس والمقدسيين، في مختلف المجالات مثل هدم المنازل، والإستيطان، وأسرلة التعليم، الإنتهاكات بحق المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإعتقالات والإبعادات عن الأقصى، ومنع الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وسياسات التطهير العرقي لطرد وتهجير المقدسيين، كما يجري بحق سكان احياء بطن الهوى وواد ياصول في سلوان، وكرم المفتي وكبانية ام هارون في منطقة الشيخ الجراح.واشاد الهدمي بالدور الروسي الداعم للشعب الفلسطيني.واكد السفير موقف روسيا الثابت من القضية الفلسطينية والتزامها بحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ودعا الى تطوير العلاقات الروسية – الفلسطينية.