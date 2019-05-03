حزب الشعب يوجه رسالة لحكومة اشتيه حول موظفين غزة





ومعالجة الاشكاليات التي تكبدها موظفي قطاع غزة الحكوميين خلال فترة عمل الحكومة السابقة.



وقال غنيم في تصريح صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه " عندما اعلن عن تقليص قيمة الرواتب لجميع موظفي القطاع الحكومي في اطار سياسة التقشف لمواجهة الصلف الاسرائيلي وسياساته الاجرامية فيما يتعلق برواتب الشهداء والاسرى وخصم ذلك من مبالغ المقاصة، فجميعنا ثمن هذا الموقف، وكل ابناء شعبنا جاهزين لخوض مثل هذه المعارك وتحمل اعبائها.





وأضاف لكن مضمون التوحد في هذه المعركة والمصير المشترك، يتناقض مع عدم العدالة في توزيع اعباء ذلك، ولو كان الخصم على قيمة رواتب الموظفين الحكوميين بذات القيمة للجميع لكنا اول من دعم ذلك في اطار سياسة المواجهة.





وأوضح غنيم مثل هكذا تمييز مرفوض، وعلى الحكومة مراجعة اجراتها وانصف الموظفيين الحكوميين في قطاع غزة، وكذلك التوقف عن سياسة قطع الرواتب، ومراجعة هذا الامر برمته، اضافة لكل ما يتعلق بالفئات المحرومة والمسحوقة " .











رام الله - دنيا الوطنطالب نافذ غنيم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الجديدة ورئيسها الدكتور محمد شتية التوقف فورا عن كل الاجراءات التمييزية بين ابناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا الى ان الجميع ينتظر من الحكومة اشارات عملية تعزز التفاؤل بمستقبلها وبادائها، وبما يترجم على الارض شعاراتها ووجهتها بتعزيز صمود المواطنيين.