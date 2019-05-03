مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، إطارات ثلاث مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" اقتحموا "الحارة الفوقا" من حوارة، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات وخطوا شعارات عنصرية.
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، إطارات ثلاث مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" اقتحموا "الحارة الفوقا" من حوارة، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات وخطوا شعارات عنصرية.
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