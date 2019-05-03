دولي

إجلاء أكثر من مليون شخص بسبب الإعصار "فاني" في الهند

إجلاء أكثر من مليون شخص بسبب الإعصار "فاني" في الهند
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن سلطات ولاية أوديشا الساحلية قامت بإجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم وإسكانهم في مخيمات خاصة بسبب اقتراب إعصار قوي سيجتاح الولاية اليوم الجمعة.

ونقلت القناة عن قيادة الولاية أنها توصي سكانها بعدم مغادرة منازلهم دون حاجة ملحة. كما تم في أراضي أوديشا كلها إلغاء حركة أكثر من 220 قطارا وإغلاق المطارات في عدد من المدن الكبيرة في الولاية بحسب(روسيا اليوم).

ومن المتوقع أن تعمل القوات البحرية ووحدات خفر السواحل الهندية على مدار الساعة لتقديم المساعدة للسكان المحليين وإزالة عواقب الإعصار.

ويحمل الإعصار "فاني" أمطارا غزيرة معه من خليج البنغال، فيما تبلغ سرعة الرياح داخله نحو 200 كيلومتر في الساعة.

ويتوقع الخبراء أن هذا الإعصار سيكون الأقوى في تاريخ ولاية أوديشا منذ عام 2014.

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