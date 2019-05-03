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الجيش الليبي يعلن استعادة سيطرته على عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس

الجيش الليبي يعلن استعادة سيطرته على عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادة سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) شهد اشتباكات عنيفة.

وقال الخرطوش اليوم الجمعة إن "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت اليوم في استعادة سيطرتها على منطقة اسبيعه بالكامل وتأمينها"، مشيرا إلى أن "الجيش الليبي أستعاد سيطرته كذلك على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة العزيزية".

وأضاف المسؤول: "اللواء 73 مشاة قد تمكن من صد هجوم على كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) وتكبيد العدو خسائر كبيرة وأسر 3 شخصيات منها قائد ميداني من مدينة مصراتة وسيتم إظهاره للإعلام الساعات القادمة". 

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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