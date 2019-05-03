بطريركية القدس تنفي اشاعات تصفية حقوقها في مركز "دودج" في الناصرة

رام الله - دنيا الوطنقالت بطريركية القدس انه وفي إطار الحملة التشويهية التي تقوم بها جمعيات استيطانية ومجموعات متساوقة معها ضد بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مُلفقة حول تصفية حقوق البطريركية في مركز "دودج" في الناصرة.واكدت البطريركية في بيان صحفي تلقت (دنيا الوطن) نسخة عنه ان:"قطعة الأرض المُقام عليها مركز "دودج" هي أرض استثمارية تملكها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وليست وقفاً أرثوذكسياً".واضافت قطعة الأرض مؤجرة منذ ستينيات القرن الماضي بموجب عقد يتيح للمستأجر حق تمديد الايجار.واوضحت قامت البطريركية بالتفاوض على مبالغ الايجار الجديد وحققت انجازاً كبيراً في هذا الجانب.لم يكن هناك أي تصفية لأي من حقوق البطريركية في قطعة الأرض المذكورة فهي ما زالت وستظل ملكاً لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.وحذرت من حملات التشويه المقصودة التي تستهدف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وهي تصارع المصاعب من أجل الحفاظ على العقارات والمقدسات في وجه الجمعيات الاستيطانية ومن يتساوق معهم.