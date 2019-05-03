مجلس القضاء الأعلى بغزة: وقف إصدار أوامر الحبس بالقضايا التنفيذية خلال رمضان

رام الله - دنيا الوطناصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، قراراً بوقف إصدار اوامر الحبس في القضايا التنفيذية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة .وأكد المستشار محمد عابد في تصريح صحفي أن القرار جاء للتخفيف من العبء الذي يعانيه الغارمون وقلة الإمكانيات في عملية تسديد مديونيتهم بعد المناقشة مع رؤساء المحاكم وتوصية المكتب الفني، وفي ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وحفاظاً على خصوصية وحرمة الشهر الكريم.