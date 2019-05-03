غزة تستعد للمشاركة بجمعة الجولان عربية سورية اليوم

رام الله - دنيا الوطنيتجهز المواطنون الفلسطينيون في غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة السابعة والخمسين، من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل شعار "الجولان عربية سورية".ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في بيان صحفي، الجماهير العربية والفلسطينية للمشاركة في فعاليات جمعة "الجولان عربية سورية" تأكيداً على وحدة الأمة العربية، ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان لإسرائيل.وحذرت الهيئة، الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، داعية مصر إلى مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وتسهيل وزيادة اعداد المسافرين عبر منفذ رفح.