أجواء ربيعية اليوم وطقس حار أول أيام شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن
تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار بارداً نسبياً الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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