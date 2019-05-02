وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

وحضر الاجتماع رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة العدل ونقطة الاتصال مع الشرطة الأوروبية يوسف عبد الصمد.



وشدد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.



وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.



بدوره، أكد التوما أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون الدائم مع مؤسسات قطاع العدالة ومع كافة الشركاء لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة.



الى ذلك، اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة بمدير البرنامج المشترك في "سواسية" كريس ديكر، بحضور نائب رئيس البرنامج فيليبو دي كاربينيا، ومستشار مؤسسات قطاع العدالة في المشروع عمر العسولي.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات متابعة عمل مشروع "سواسية" للوصول الى أهدافه في تعزيز سيادة القانون ووصول الفئات المهمشة الى العدالة في فلسطين، وفي إطار استمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.











رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كاوكو التوما، سبل تعزيز التعاون المشترك.