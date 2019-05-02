شؤون فلسطينية

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كاوكو التوما، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة العدل ونقطة الاتصال مع الشرطة الأوروبية يوسف عبد الصمد.

وشدد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

بدوره، أكد التوما أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون الدائم مع مؤسسات قطاع العدالة ومع كافة الشركاء لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة.

الى ذلك، اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة بمدير البرنامج المشترك في "سواسية" كريس ديكر، بحضور نائب رئيس البرنامج فيليبو دي كاربينيا، ومستشار مؤسسات قطاع العدالة في المشروع عمر العسولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات متابعة عمل مشروع "سواسية" للوصول الى أهدافه في تعزيز سيادة القانون ووصول الفئات المهمشة الى العدالة في فلسطين، وفي إطار استمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.



أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يؤكد أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء الوطني

وزير الحكم المحلي يؤكد أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء الوطني

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد (6) مواطنين وإصابة (228) آخرين

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد (6) مواطنين وإصابة (228) آخرين

قصة &#34;يحيى&#34; يقود الدراجة الهوائية من الشاطيء إلى خانيونس.. وكيف ضاعت الـ3000 دولار؟

قصة "يحيى" يقود الدراجة الهوائية من الشاطيء إلى خانيونس.. وكيف ضاعت الـ3000 دولار؟

رئيسا وزراء الأردن ومصر يهنئان اشتية بتشكيل الحكومة

رئيسا وزراء الأردن ومصر يهنئان اشتية بتشكيل الحكومة

اشتية يبحث مع ممثل الخاص لـ(UNDP)إمكانيات توحيد جهود التنمية

اشتية يبحث مع ممثل الخاص لـ(UNDP)إمكانيات توحيد جهود التنمية

وزيرة الصحة تبحث عدداً من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان

وزيرة الصحة تبحث عدداً من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان

العطاري يتجول في بني زيد الغربية ويطلع على مشاريع زراعية

العطاري يتجول في بني زيد الغربية ويطلع على مشاريع زراعية

النائب العام يشيد بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الأولى والثانية

النائب العام يشيد بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الأولى والثانية

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يؤكد أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء الوطني

وزير الحكم المحلي يؤكد أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء الوطني

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد (6) مواطنين وإصابة (228) آخرين

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد (6) مواطنين وإصابة (228) آخرين

اشتية يبحث مع ممثل الخاص لـ(UNDP)إمكانيات توحيد جهود التنمية

اشتية يبحث مع ممثل الخاص لـ(UNDP)إمكانيات توحيد جهود التنمية

وزيرة الصحة تبحث عدداً من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان

وزيرة الصحة تبحث عدداً من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان

العطاري يتجول في بني زيد الغربية ويطلع على مشاريع زراعية

العطاري يتجول في بني زيد الغربية ويطلع على مشاريع زراعية

النائب العام يشيد بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الأولى والثانية

النائب العام يشيد بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الأولى والثانية

نادي الأسير: إدارة معتقل &#34;عسقلان&#34; تفرض عقوبات على 24 أسيراً

نادي الأسير: إدارة معتقل "عسقلان" تفرض عقوبات على 24 أسيراً

منوعات

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة &#34;فاضحة&#34;.. ورد فعله غامض

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة "فاضحة".. ورد فعله غامض

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

من الذي وصف لجين عمران بـ&#34;أم السيليكون&#34; في محادثة خاصة؟

من الذي وصف لجين عمران بـ"أم السيليكون" في محادثة خاصة؟

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

عربي

المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين

المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين

الحكومة المصرية: قناة السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري

الحكومة المصرية: قناة السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري

أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت