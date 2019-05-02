اشتية يبحث مع ممثل الخاص لـ(UNDP)إمكانيات توحيد جهود التنمية





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)روبرتو فالنت، تنسيق الجهود لتنسجم مشاريع البرنامج مع أولويات الحكومة وتسير وفق برنامجها الإنمائي.وطلب اشتية من فالنت، خلال لقائهما في رام الله اليوم الخميس، تزويده بكل البيانات الخاصة بمشاريع(UNDP) في فلسطين، لتضمينها في قاعدة بيانات تؤسسها الحكومة، لرصد وتوحيد جهود التنمية في فلسطين، ضمن إطار أولويات الحكومة، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لإحداث تنمية حقيقية تشكل رافعة للسياسة والمشروع الوطني.وأطلع رئيس الوزراء، الضيف على الإطار العام لبرنامج حكومته، مشددا على انه يقوم على تعزيز الصمود المقاوم، من خلال تنمية اقتصادية مبنية على أساس التنمية بالعناقيد والاستثمار بالتعليم والإنسان.وأشار إلى مهام وزارة الريادة والتمكين، التي استحدثها في حكومته بهدف تمكين الشباب وخريجي الجامعات وخلق فرص عمل لهم، وضرورة البناء على تجربة(UNDP) في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال برنامج التمكين(DEEB)، الذي أدارته على مدار سنوات.من جانبه، عبّر فالنت عن التزامه بأولويات الحكومة ورغبته بالعمل في إطار برنامجها الإنمائي لدعم الشعب الفلسطيني لتحقيق غاياته التي يؤمن بها هو وفريقه. كما أطلع اشتية على مشاريع وبرامج (UNDP) في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، في مختلف القطاعات.وحضر اللقاء: نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيف بريويت، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غاتم.