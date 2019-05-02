العطاري يتجول في بني زيد الغربية ويطلع على مشاريع زراعية



وفي هذا السياق أوضح العطاري، أن زيارته تأتي ضمن جولاته الزراعية لمختلف المحافظات،وذلك للإطلاع على هموم المزارعين واهم المشاكل التي يعانون منها ووضع الحلول اللازمة لها،مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بكافة فئات

المزارعين وسعيها الدائم لتذليل العقبات أمام نهوض القطاع الزراعي ورفع نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.





وأضاف ان القطاع الزراعي الفلسطيني له ميزة خاصة تتمثل بالأرض والصمود وأن المحافظة على هذا القطاع يعتبر أولوية

وطنية لدى الحكومة الفلسطينية.



وضم الوفد المرافق للوزير العطاري كل من وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، والوكيل المساعد لشؤون الادارة والتخطيط أحمد زكارنة،ومدير عام مديرية زراعة رام الله احمد لافي، ومدير عام الاراضي الزراعية عمار صلاحات، ومدير عام وحدة مجلس

الوزراء في الوزارة هنادي الجلاد، وعدد من موظفي وزارة الزراعة.







رام الله - دنيا الوطنقام وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، بجولةزراعية في بني زيد الغربية (بيت ريما ودير غسانة) للاطلاع على الواقع الزراعي والمشاريع الزراعية التي نفذتها الوزارة في بني زيد الغربية.وبدأ العطاري جولته بزيارة لمقر البلدية حيث التقى رئيس البلدية يزن الريماوي وعدداً من المزارعين وممثلي المؤسسات الزراعية، وتناول اللقاء عدداً من القضايا الزراعية التي تهم المواطنين وأهمها شق المزيد من الطرق الزراعية واستصلاحالأراضي وتطوير البنية التحتية الزراعية.وتأتي هذه الزيارة تتويجا لعمل مديرية زراعة رام الله مع بلدية بني زيد الغربية على تنفيذ مشروع شق طرق زراعية تم تنفيذه مؤخرا في بني زيد الغربية بطول يبلغ نحو 20 كيلو متر مما كان له اثر كبير لخدمة المزارعين وتسهيل وصولهم الى اراضيهم ولا سيما ان هذا المشروع يخدم المناطق المصنفة (ج) مما يعني حماية الارض من اطماع الاحتلال ومستوطنيه.