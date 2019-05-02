النائب العام يشيد بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الأولى والثانية



واستهل النائب العام الاجتماع بالتأكيد على متانة العلاقة بين الطرفين مثمناً الجهود التي تبذلها كندا في دعم الشعب الفلسطيني خاصة الدعم المقدم لقطاع العدالة في كافة المجالات بشكل عام وللنيابة العامة بشكل خاص.





وأشاد في السياق ذاته بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الاولى والثانية والمتمثلة بإنشاء موقع الكتروني خاص بالنيابة العامة وتمكين البنية التحتية للشبكات الالكترونية وإدارة المرافق، وما تخلل ذلك من بناء للقدرات التقنية والفنية لكوادر النيابة العامة.



وبحث الطرفان سبل التعاون لتحقيق نتائج ملموسة بما يساهم في تطوير وتحسين ما تقدمه مؤسسات العدالة من خدمات للمواطن الفلسطيني في ظل ترأس كندا مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار، أكرم الخطيب في مكتبه، اليوم الخميس، ممثل كندا لدى دولة فلسطين السيد دوغلاس سكوت براود فوت، بحضور رئيس إدارة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد.