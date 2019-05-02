نادي الأسير: إدارة معتقل "عسقلان" تفرض عقوبات على 24 أسيراً





واعتبر نادي الأسير أن حرمان الأسرى من "الكانتينا" مع اقتراب شهر رمضان سيتسبب بأزمة كبيرة للأسرى داخل القسم، خاصة أن 50% من عدد الأسرى داخل القسم محرمون منها.





رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني: إن إدارة معتقل (عسقلان) فرضت عقوبات على 24 أسيراً، تمثلت بغرامات مالية على كل أسير بقيمة 500 شيكل، وحرمان من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهرين.وبين نادي الأسير أن الإجراءات التنكيلية التي تنفذها إدارة المعتقل جاءت بعد يومين على تصاعد المواجهة بين الأسرى وقوات القمع التي نفذت اقتحامات متكررة للقسم الوحيد في معتقل (عسقلان)، والذي يضم 46 أسيراً.