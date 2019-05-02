شؤون فلسطينية

رسالة من أكاديمي لرئيس الوزراء.. ماذا قال فيها؟

رسالة من أكاديمي لرئيس الوزراء.. ماذا قال فيها؟
رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم
وجه الدكتور وليد خالد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض رسالة للدكتور محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

هذا نصها ..

أخي العزيز الدكتور/ محمد اشتية... نبارك لسيادتكم باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض تشكيل حكومة جديدة متمنين أن تكون هذه الحكومة عوناً وسنداً لشعبنا الفلسطيني العظيم في هذه اللحظات التاريخية والمصيرية لقضيتنا الفلسطينية العادلة .. وننتهز هذه الفرصة لنهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أعادة الله على شعبنا الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية وقد تحققت أماني وطموحات شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

أخي الدكتور محمد اشتية ... لقد مر 25 شهراً لم يتقاضى خلالها الموظفين بمحافظات غزة رواتبهم بشكل منتظم ، وهذا أدي الي انهيار حقيقي لدي الاسر الفلسطينية بسبب القروض التي حصل عليها الغالبية العظمي من الموظفين من البنوك ومؤسسات الاقراض ، ومن مظاهر هذا الانهيار :

- عدم مقدرة اعداد كبيرة من الموظفين علي دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات الفلسطينية .

- تحول أعداد كبيرة من أطفالنا الي متسولين في الشوارع والطرقات العامة .

- ارتفاع معدلات الطلاق لدي الاسر الفلسطينية في محافظات غزة.

- انهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني بسبب ضعف القوة الشرائية لدي الموظفين .

- هجرة أعداد كبيرة من الموظفين وابنائهم بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

- تحول أعداد كبيرة من الموظفين التابعين لحركة فتح والذين قضوا جزء كبير من حياتهم في سجون الاحتلال الي متسولين بشكل رسمي .

هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي الي نتائج خطيرة جداُ  لحركة فتح أهمها :

- انخفاض شعبية حركة فتح في اوساط القاعدة الجماهيرية للحركة في محافظات غزة .

- اذا استمرت المعاناة الانسانية للموظفين في محافظات غزة حركة فتح ستخسر الانتخابات التشريعية والرئاسية في المستقبل .

- الموظفين الذين يتقاضون رواتب متدنية منذ 25 شهر هم ابناء حركة فتح الذين تم تعيينهم زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات رفيق درب الرئيس محمود عباس ، كما كان لهم دوراً بارزاً وحيوياً في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية  المدنية والعسكرية .

من هذا المنطلق اتمني علي سيادتكم بمناسبة شهر رمضان المبارك اتخاذ قرار تاريخي بالإيعاز لسلطة النقد اصدار قرار واضح المعالم بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين لمدة 4 أشهر بدون فوائد في الضفة والقطاع  ، على ان يتم تسديد الاقساط من مستحقات الموظفين المتراكمة في وزارة المالية .

أخي الدكتور محمد اشتية ... السلطة الوطنية تمر بمنعطف تاريخي هام وحاسم ، وهذا يفرض عليها خلق مقومات صمود حقيقية لشعبنا الفلسطيني على هذه الارض المقدسة الطاهرة ، من خلال الحفاظ على قوة تماسك الاسر الفلسطينية في كل ربوع الوطن .

أخي الدكتور محمد اشتية ... الموظفين الفلسطينيين في محافظات الوطن امانة في اعناقكم ، وهم الداعم الرئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة ، لذلك يجب أن تتوقف البنوك ومؤسسات الاقراض عن الاستمرار في انتهاك كرامتهم وحريتهم ، هؤلاء الموظفون هم ابناء الشعب الفلسطيني ، ابناء حركة فتح ...

أخي الدكتور محمد اشتية ... نجاح حركة فتح في أي انتخابات مستقبلية يعتمد على انصاف هؤلاء الموظفين ودعمهم والحفاظ على كرامتهم من انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض ... اللهم أني بلغت فأشهد.

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