وزير الريادة يؤكد ضرورة احتضان المبدعين والمتميزين وتقديم الدعم والرعاية لهم



وافتتح سعداوي اللقاء بتعريف عن الوزارة وأفقها وأهدافها المستقبلية وضرورة وضع رؤى تشاركية من الجميع سواء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا المؤسسات العاملة في حقل الريادة والتمكين ودعم التشغيل الذاتي للنهوض بأفكار جديدة وخلاقة لإطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة.



كما استمع سعداوي من الحضور لعدد من التجارب والتدخلات التي نفذت وتنفذ وما هي المعيقات والمشاكل التي يجب الوقوف عليها وسبل تطوير العمل وتوحيد الجهد لفعالية أكثر.





وأكد خلالها على ضرورة احتضان المبدعين والمتميزين وتقديم الدعم والرعاية لهم.



وأشاد المشاركون عن أهمية مثل تلك اللقاءات الذي يعكس شعور المنظمين بالمسؤولية الوطنية تجاه المعرفة ودعم مفهوم الريادة والتمكين الابداع ، للوصول لاقتصاد منتج ومستقل وتعزيز رأس المال وكذلك اسهامها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتوجيهات القيادة والحكومة في هذا المجال الذي يحتاج الى تظافر الجهود من كل المؤسسات.



وعُقد اللقاء في مجلس التشغيل المحلي الذي يرأسه الصندوق الفلسطيني للتشغيل برئاسة وزير العمل د. نصري أبو جيش.